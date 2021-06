Peu de places en pension et envie de vacances : "Ma crainte, ce sont les abandons cet été"

Si vous partez en vacances, prendrez-vous Médor ou Tigrou avec vous ? Si ce n’est pas possible, ne tardez pas à prendre vos dispositions. Du côté des pensions pour chiens et chats, le carnet de réservation est souvent déjà rempli pour le mois de juillet, comme chez Ani’Motel à Hoves, dans l’entité de Silly.

"Ça a commencé à l’annonce de la réouverture des frontières. D’abord début juillet, puis fin juillet. Là, la première quinzaine d’août est déjà bien remplie", explique Gaëtane Walschaert, responsable de la pension installée dans une fermette.

Ce lundi, Maria et son mari y sont en repérage. En août, ils partiront à la mer… mais sans Rocky, leur petit cocker. "L’appartement qu’on prend est interdit aux chiens. On a dû trouver une solution. J’ai passé différents coups de fil, mais tout est rempli. Heureusement qu’il y a encore de la place ici".

Les pensions liées au tourisme

Gaëtane est nouvelle dans le métier, elle a ouvert sa petite pension — dix box pour chiens et neuf pour chats — en 2019 suite à une reconversion professionnelle. "Je n’ai pas beaucoup de points de comparaisons, mais la crise sanitaire a fragilisé notre petit secteur. Nous sommes très liés au secteur touristique et aux vacances à l’étranger. Depuis mars 2020, on n’a eu qu’un mois de 'pension complète' au lieu de quatre normalement. Et peu de reconnaissance et de compensations de la part des autorités…"

Les affaires reprennent. Ça devrait aboyer et miauler tout l’été. La jeune femme s’en réjouit. Mais elle s’inquiète aussi. "Ma crainte, ce sont les abandons cet été. Beaucoup de gens ont pris des chiens lors du confinement. Et maintenant, ils vont se retrouver avec l’envie de partir et personne pour s’en occuper".