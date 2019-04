Il est qualifié d'employé modèle... Un agent administratif de la commune de Péruwelz est pourtant actuellement en prison, en détention préventive,

suite à une inculpation pour faux, escroquerie et abus de confiance. On ignore les faits précis qui lui sont reprochés. Dans un communiqué, les autorités péruwelziennes se disent stupéfaites. Elles rappellent la présomption d'innocence et le fait qu'il n'y a pas eu de perquisition dans les locaux communaux.