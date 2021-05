Péruwelz teste une caméra intelligente pour le parking de la Grand-Place

Un outil supplémentaire pour analyser le stationnement à Péruwelz

Des données – anonymisées, précise l’entreprise – qui peuvent ensuite être utiles à une commune. "En analysant les données, on peut tirer des conclusions, reprend Aurélien Burette. On pourrait par exemple être en mesure de dire que, le mardi entre 10 heures et midi, il y a un problème de stationnement en centre-ville. Et qu’il faut donc plancher sur des alternatives."

La Ville de Péruwelz compte d’ailleurs se servir des données récoltées lors du test qui devrait durer plusieurs mois pour affiner sa stratégie de stationnement. "Nous avons fait une enquête sur le stationnement en 2019 et cette caméra sera un outil supplémentaire, explique le bourgmestre Vincent Palermo (MR). Elle va nous permettre de connaître les habitudes des automobilistes qui se garent en centre-ville pour fréquenter les commerces de proximité. Suivant les conclusions du test, on pourra peut-être mettre en place des aménagements : changer éventuellement l’un ou l’autre accès, permettre plus de temps de stationnement dans les éventuelles zones bleues…"

Bientôt une application parking pour les villes

Le test réalisé à Péruwelz doit aussi permettre à l’entreprise BizzDev de mettre sur le marché dans les prochaines semaines une application de "smart parking" pour les villes. Grâce à la caméra intelligente, l’application est en mesure d’indiquer aux automobilistes où se trouvent les places de parking libres. Une façon d’éviter aux conducteurs de tourner en rond à la recherche d’une place de stationnement.

La Ville de Péruwelz n’a pas encore décidé de souscrire à cette nouvelle application. Mais son bourgmestre n'exclut pas d'avoir recours à cette solution à plus long terme.