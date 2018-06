Péruwelz: pour la 1re fois en Belgique, la douane démantèle une fabrique clandestine de tabac à chicha

Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de tabac à chicha, la Douane de Mons a procédé ce lundi à cinq perquisitions. Lors d'une perquisition sur le territoire de Peruwelz menée avec l'appui de la zone de police Peruwelz/Bernissart, le team enquêtes et recherches de la Douane a découvert une fabrique clandestine de tabac à chicha.

Cette fabrique était constituée d'un espace de fabrication, de stockage et de conditionnement de produits finis. La fabrication à base de tabac à chicha se faisait par adjonction d'eau distillée et d'arômes avec du tabac préalablement coupé lors d'un processus bien établi.

L'ensemble des machines de fabrication et des produits de base ont été saisis ainsi qu’une quantité de 300 kilos de produits finis et conditionnés pour la vente et un véhicule. L'enquête est en cours. Il s'agit de la première fabrique clandestine de tabac à chicha découverte en Belgique.