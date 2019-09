Péruwelz: la Distillerie du Centenaire fabrique l'Amer Labiau depuis 125 ans

C'est le même apéritif qui est produit aujourd'hui. Quarante à quatre-vingt mille bouteilles sortent du petit atelier de Pierre Bourdon chaque année. La demande est locale, la production est réalisée à moindre frais (pas de personnel, Pierre travaille avec Christine, son épouse et sa maman, Mariette, qui, à 87 ans s'occupe encore de la préparation des plantes avant distillation). Les livraisons sont effectuées par le patron lui-même, à travers la région, dans certains restaurants étoilés ou côtés, y compris dans la capitale. Aucune campagne de pub n'a jamais été mise en oeuvre, le succès de l'Amer Labiau est à attribuer au seul bouche-à-oreille. "Nous avons toujours privilégié vraiment le petit commerce local. Sinon nous aurions dû faire de gros investissements, et quand on voit où ça a mené certains de nos confrères (ndlr: la distillerie de Biercée -et sa célèbre Eau de Villée, confrontée à de grosses difficultés financières, a été reprise il y a quelques mois), on ne regrette pas d'avoir gardé une structure tout à fait petite et familiale".