Péruwelz: l'eau de la fontaine du parc n'est plus potable

Le mercure est toujours aussi élevé en ce lundi et il fera sec encore jusque mercredi au moins, selon les prévisions météo. Ironie du sort, l'eau de la fontaine Dubuisson, à Péruwelz n'est plus potable (il s'agit de la fontaine située à l'entrée du parc communal).

Cette fontaine, c'est une source, dont l'eau est mise gratuitement à disposition de la population. Des centaines de personnes de toute la région viennent s'y approvisionner chaque semaine. Mais cette eau est donc polluée, actuellement, et donc impropre à la consommation.

Les analyses qui ont été effectuées le 20 juin par "Hainaut Vigilance Sanitaire" ont démontré la présence de bactéries. En réalité, des ouvriers ont travaillé sur des canalisations d'eau non-potable, situées non loin de là, dans lesquelles ils ont insufflé de l'air à haute pression, ce qui a engendré une légère pollution (en surface) de l'eau de la fontaine Dubuisson.

Cependant, lors des travaux, la fontaine Dubuisson était interdite d'accès par des barrières Nadar. Peu de gens se sont donc servis ... en tous cas ce jour-là.

Ne pas consommer l'eau

Le risque est donc minime et il a diminué au fil des jours mais il est évidemment conseillé de ne pas consommer l'eau que vous auriez puisée entre le 20 et le 28 juin dans l'attente des résultats de nouvelles analyses qui devraient être réalisées prochainement (et pour lesquels il faut compter un délai d'attente d'une semaine).

Le service environnement de Péruwelz rappelle qu'une autre fontaine est disponible gratuitement. Celle de la rue Castiau, entre l'arsenal des pompiers et le service travaux de la Ville. Et que cette eau-là reste parfaitement potable.