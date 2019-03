Péruwelz: ils passent de la maçonnerie au carrelage et se retrouvent en finale de Skills Belgium

Alexandre, Ryan et Nicolas ont 20 ans, ils sont en 7ème et dernière année de maçonnerie à l'Athénée Royal de Péruwelz. Ils viennent de se qualifier pour la finale de Skills Belgium, les championnats de Belgique des métiers manuels, techniques et technologiques. On parle souvent de cette compétition mais ce qu'il y a de très particulier ici, c'est que ces étudiants, par manque de place en maçonnerie, se sont réorientés dans la catégorie carrelage et l'ont emporté. Une semaine de formation avec leur professeur, Johan Bossu qui "avait la boule au ventre" lors de la présélection organisée à Ciney.

"J'étais plus stressé qu'eux" nous explique-t-il dans l'atelier qui sert aux cours pratiques, "mais ils étaient super motivés et surtout très soudés. J'avais peur de les envoyer vers un échec car en une semaine, ce n'est pas évident. Il y a la lecture des plans qu'ils connaissaient déjà et puis, la technique est venue à force de faire et refaire le travail."

Le professeur à fond derrière ses élèves - © RTBF Donner une image positive de l'enseignement qualifiant et professionnel Pour le préfet des études, Philippe Bekaert, "cette aventure aide à mettre à mal les idées préconçues que beaucoup de personnes ont encore par rapport à l'enseignement technique et professionnel. On a ici des élèves motivés et dont la plupart trouvera du boulot à la sortie de leurs études. Nos élèves vont en formation en alternance aussi dans des entreprises et cette expérience est très vite valorisée. Cela dit, sans leurs professeurs, cette réussite ne serait pas possible." En attendant, le trio continue de s'entraîner pour la finale qui se déroulera les 18 et 19 mars.