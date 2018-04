Péronnes: les restes humains appartenaient à un Français

On sait à qui appartient le bras retrouvé au Grand Large à Péronnes ce weekend. Il s'agit d'un homme domicilié à Valenciennes et âgé d'une petite soixantaine d'années. La famille a été prévenue. Mais la thèse criminelle est écartée. Il s'agit donc d'un accident ou d'un suicide.

Un bras et une partie du visage ont été retrouvés vendredi. En février dernier, une jambe avait été découverte. Les premières analyses confirment qu'il s'agit de la même personne, selon le parquet.