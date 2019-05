Permis refusé pour le frigo de Clarebout Potatoes à Frameries

Le ministre Carlo Di Antonio (cdH) a décidé de refuser le permis unique pour le congélateur de Clarebout Potatoes à Frameries. Le fabricant de frites surgelées qui était déjà en train de construire le frigo devra stopper les travaux.

Le ministre wallon de l’Aménagement du territoire ne suit donc pas l’avis de son administration. Il y a un peu plus d’une semaine, les fonctionnaire technique et fonctionnaire délégué de la Région wallonne avaient en effet plutôt recalé le recours introduit par les riverains du projet de congélateur.

Pour justifier son choix, Carlo Di Antonio estime que les nuisances de Clarebout à Frameries ne sont pas prises en considération dans leur ensemble. « La société a d’abord introduit une demande pour un hangar en 2016, puis une seconde pour un autre hangar en 2017, avant de solliciter en 2018 un permis pour le congélateur. A chaque fois, les nuisances liées au charroi et au bruit sont étudiées individuellement pour chaque projet, constate le ministre. On n’analyse pas le projet Clarebout et ses nuisances dans leur globalité. »

Cette décision de refuser le permis n’est pas sans conséquence. Clarebout qui avait pris le risque de commencer les travaux sans attendre que le ministre tranche va devoir les arrêter. La société flamande garde toutefois la possibilité d’introduire un recours devant le conseil d’Etat pour annuler le refus ministériel.