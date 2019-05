Permis octroyé pour la future sucrerie de Seneffe

Bonne nouvelle pour la future sucrerie de Seneffe : le permis unique vient de lui être octroyé. C'est un soulagement pour la coopérative car trois recours avaient été déposés contre le projet.



Les travaux ne commenceront toutefois pas tout de suite et l'activité devrait débuter en 2022.



Parmi les recours déposés, il y avait celui de la commune de Seneffe qui ne fermait pas la porte au projet mais voulait des précisions supplémentaires concernant, notamment, les inconvénients créés pour les riverains ainsi que pour l’environnement de manière plus globale.



On ne sait si les contacts entre les promoteurs de la Coopérative des Betteraviers Transformateurs et la commune ont été fructueux dans la recherche d’un compromis mais on savait dès le début que c’était le ministre wallon de l'environnement qui devait, à terme, trancher.