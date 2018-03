Pendant son traitement, Laura a pu suivre les cours de son école grâce à la technologie

Ses parents n’ont pas eu beaucoup de difficultés à convaincre le directeur de l’école, "Laura est vraiment une élève qui adore l’école" nous explique Benoît Jaradin, "pour son moral, il fallait qu’elle soit en contact avec l’école et ses petits camarades, c’était important pour sa guérison aussi. Malgré l’absence qui a été très longue, Laura se connectait quand elle n’était plus à l’hôpital et qu’elle en avait envie évidemment. Elle faisait toujours partie de la classe, elle était au fond de cette classe via un ordinateur mais elle était bien présente avec nous. Cela a permis aussi aux autres élèves de mettre des mots sur sa maladie, de la voir évoluer, de voir son état de santé s’améliorer et donc pour l’esprit de groupe, c’était très positif. "

Laura et sa meilleure copine Sofia de nouveau ensemble sur les bancs de l'école - © Marie-Anne Brilot

Un équipement informatique gratuit

Sofia ne dit pas le contraire, c’est la meilleure copine de Laura, elle l’a beaucoup soutenue et continue encore aujourd’hui, "Laura voulait réussir son année donc c’était normal que je l’aide. On la voyait poser des questions, participer, et moi je lui portais aussi des devoirs chez elle pour qu’elle puisse avancer dans ses leçons. La voir dans l’ordinateur, c’était un peu bizarre et maintenant qu’elle est revenue, c’est mieux bien sûr."

Une Webcam chez Laura, un ordinateur équipé de 2 caméras dans la classe et le tour est joué, une dirigée vers le tableau, l’autre vers la classe. C’est Laura qui décidait de se connecter quand son état de santé le lui permettait, "c’était parfois compliqué mais c’est moi qui appelait. Je m’ennuyais alors je préférais être en classe même par ordinateur mais c’est mieux l’école."

Et cela marche car Laura est de retour aujourd’hui et qu’elle a bien réussi son année. Une illustration qui montre à quel point ce soutien scolaire peut être important si on donne évidemment les moyens techniques pour pouvoir le concrétiser.

Combien le contact et le lien avec les autres enfants aident celui ou celle qui doit se reconstruire une santé. Depuis le mois de septembre, une cinquantaine d’enfants malades bénéficient de l’appui technique de l’ASBL Take-Off.

Qu’ils soient à l’hôpital ou à la maison.