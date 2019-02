Peine de 26 ans confirmée en appel pour Nathalie Flaba qui a assassiné son mari à Froidchapelle

La cour d'appel du Hainaut a confirmé, ce mercredi, le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi. Nathalie Flaba (48 ans) écope d'une peine de 26 ans de prison pour l'assassinat de son mari Didier Prospero, tué par balles à Froidchapelle. La préméditation était contestée par la défense mais la cour n'a eu aucun doute à ce sujet. Au civil, le jugement est confirmé.



Le 24 mars 2016, le corps sans vie de Didier Prospero avait été retrouvé par ses enfants dans la salle de bain de la maison familiale de Froidchapelle. La victime avait été abattue de huit balles et tout laissait penser à un cambriolage mortel. Le chien avait aussi été abattu - de quatre balles - dans la buanderie.



Les enquêteurs avaient toutefois confondu l'épouse du défunt, Nathalie Flaba, grâce à des traces de poudre découvertes dans la voiture familiale. Cette dernière est passée aux aveux mais niait toute préméditation. Elle contestait cette circonstance aggravante et c'est la raison pour laquelle elle avait fait appel du premier jugement.



La cour a estimé ce mercredi que, contrairement à ce qu'elle avait dit, la prévenue n'avait pas agi sur un coup de colère à la suite de la mort de son chien, tué par quatre balles. "Elle a tué le chien après avoir tué son mari. Elle n'a pas agi sous le coup de l'émotion", indique la cour dans son arrêt.



Pour la cour, le caractère réfléchi de la mise à mort est établi par la mise en scène d'un vol crapuleux, postérieure à la mort du mari. Des particules de poudre avaient été découvertes sur un mot laissé à l'attention de la victime, ce qui prouve qu'il a été écrit après les tirs mortels.



Cerise sur le gâteau, elle a laissé ses enfants découvrir le corps de leur père dans la salle de bain, après avoir passé sa journée au travail où elle paraissait enjouée.



La cour relève par ailleurs que, plus tard, dans des lettres envoyées à ses proches, elle manquait de respect envers son époux qualifié de "dépensier". Le couple avait une ardoise à la banque à hauteur de 90.000 euros.



Selon la juridiction, l'expertise balistique prouve que les premiers coups de feu ont été tirés alors que Didier Prospero était couché dans son lit, après avoir passé la nuit au travail. Un tir d'achèvement a eu lieu dans la salle de bain. "Elle a agi avec sang-froid", indique la cour.



Après l'homicide, Nathalie Flaba s'est débarrassée de l'arme. Didier Prospero détenait deux armes: la seconde n'a pas été retrouvée.