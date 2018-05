Pecq: une enseignante à la retraite forme les enfants aux premiers soins

Parce que les cours de secourisme ne sont toujours pas obligatoires dans le parcours scolaire des élèves de l’enseignement obligatoire, Marie-Pascale Dethier a décidé de prendre les devants en imaginant et en créant des cours qui vont de la maternelle à la 6ème primaire. Classeurs pour l’enseignant, sketches, chants et exercices pratiques, l’institutrice à la retraite a de l’énergie à revendre et parvient à intéresser les plus jeunes aux gestes qui sauvent.

Avec peu de moyens, Marie-Pascale parvient à motiver les élèves - © RTBF Nous sommes des années en retard Une dizaine d’écoles ont déjà fait appel à ses services. "J’ai d’abord formé les enseignants" nous explique Marie-Pascale alors qu’elle apprend la PLS (position latérale de sécurité) aux élèves de 6ème primaire de l’Ecole Saint-Martin de Pecq, "nous avons des années de retard par rapport aux pays anglo-saxons et ne me dites pas qu’on ne peut pas trouver des périodes de cours pendant lesquelles les enfants peuvent apprendre les bases des premiers secours. Ce qui a frappé les élèves aussi, c’est le cas d’une élève d’une école de Mouscron qui s’est écroulée en classe et qui ne respirait plus. Ils m’ont dit que cela pouvait très bien arriver dans leur classe et j’ai vraiment senti qu’ils avaient envie d’apprendre parce que ça pouvait leur arriver aussi."

Exercices pratiques Nils compte bien décrocher son brevet élémentaire de secourisme - © RTBF Tia, Nils, Flora et Manon n’hésitent pas à participer et ont apparemment bien assimilé les leçons de Marie-Pascale, "on a même utilisé un skateboard pour simuler une chute et devoir soigner des égratignures, on peut aussi soigner une brûlure, on a aussi appris à appeler le 112 correctement en décrivant par exemple une situation dans laquelle un élève fait un malaise." Et c’est en binôme que les enfants s’exercent pour mettre un enfant en PLS, pour gérer une perte de conscience en n’oubliant jamais d’appeler les secours évidemment. Marie-Pascale Dethier n’hésite pas à apprendre les gestes de réanimation, ce qui n’effraie même pas les élèves. Et Flora de nous rassurer : "je ne suis pas capable de sauver toute seule une personne car je sais que les secours interviendront mais je peux au moins les appeler et suivre leurs instructions, on a aussi appris les gestes de réanimation avec un mannequin et je sais que quand on réanime quelqu’un on ne doit pas interrompre les mouvements."

Un brevet à la clef Marie-Pascale donne l'exemple - © RTBF C’est Sophie Pollet, l’institutrice, qui fera passer le brevet élémentaire de secourisme d’ici quelques semaines à ses élèves et elle est convaincue de l’utilité de ces cours, "ils ont très fiers parce qu’ils se disent qu’à 12 ans, ils savent déjà quoi faire en cas d’accident dans la cour de récréation par exemple, ils paniquent beaucoup moins et moi-aussi car j’ai également été formée, je pense d’ailleurs que tous les enseignants devraient l’être car nous sommes confrontés d’office à ces situations de premier secours." Ce que Marie-Pascale espère c’est que son projet grandisse et finisse par convaincre d’autres directions d’écoles et pourquoi pas la ministre de l’enseignement obligatoire. Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on compte lancer une phase-pilote de formation des professeurs d'éducation physique aux gestes qui sauvent en cas de problème cardiaque, ces profs seront ensuite chargés à leur tour de former leurs élèves en primaire et en secondaire.