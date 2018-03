Pecq : une bonne centaine d'arbres abattus par erreur le long de l'Escaut

Une bonne centaine d'arbres ont été abattus par erreur le long de l'Escaut à hauteur de Pecq. Au total, 129 peupliers ont disparu du paysage à la coupure des Albronnes, un ancien bras du fleuve bien connu des pêcheurs du coin.

Le problème, c'est que la plupart de ces arbres étaient en bonne santé, et il n'y avait visiblement aucune raison de les abattre, explique le Courrier de l'Escaut dans son édition de jeudi. A la commune de Pecq, personne ne sait qui a donné l'ordre de raser ce bosquet. Au point qu'une enquête a été ouverte pour démasquer le commanditaire de ce massacre à la tronçonneuse, indique l'échevin de l'Environnement René Smette dans les colonnes du journal.

Seuls quelques arbres malades auraient en fait dû être abattus, mais pas l'ensemble des peupliers. Du côté de la commune de Pecq, on est un peu embêté par cette affaire et on tente de rattraper la sauce comme on peut. Une centaine d'arbres devraient bientôt être replantés au même endroit.