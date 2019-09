Paul Magnette se veut rassurant à propos de l'absence de Carolos dans les exécutifs

Le casting des ministres wallons est connu depuis vendredi et aucun représentant carolo ne figure dans les exécutifs. De quoi interpeller quand on sait que Charleroi est la plus grande ville wallonne. Faut-il s'en inquiéter pour autant ? Cela sera-t-il préjudiciable pour certains dossiers carolos ?



Non si l'on en croit Paul Magnette, l'homme fort du PS carolo, qui a participé aux négociations de formation de ces majorités wallonnes : "Je pense qu’il faut voir l’image d’ensemble. La répartition des investissements sur l’ensemble du territoire n’est pas simplement dépendante de qui est autour de la table. On a de plus en plus de procédures tout à fait transparentes et objectives : que ce soit pour les subsides, que ce soit pour la répartition des grands investissements routiers, en matière de mobilité, le soutien d’activités économiques… On n’est plus à l’époque où il fallait absolument un représentant d’ici ou de là pour que les dossiers soient défendus. Qu’il s’agisse du développement de l’aéroport, du développement universitaire à Charleroi : quatre millions d’euros qui vont permettre de développer davantage d’études supérieures à Charleroi. Et puis il y a des grands axes transversaux : que ce soit l’assainissement des friches industrielles, la rénovation des anciennes routes régionales, l’investissement dans les transports en commun : il est évident que les grands pôles urbains, et donc Charleroi, seront les grands bénéficiaires de ce genre de mesures là."



Paul Magnette a, par ailleurs, confirmé qu’il est bien candidat à la succession d’Elio Di Rupo à la présidence du PS.