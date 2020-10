Paul Magnette au conseil communal carolo : des mots graves et un nouveau plan de relance

Ce lundi soir se tenait un conseil communal à Charleroi. Au cours de ce dernier réalisé en visioconférence, le bourgmestre a rappelé à quel point la situation était difficile à gérer pour les responsables politiques tant les choses évoluent rapidement. Il s'est aussi inquiété de la difficulté à conscientiser la population face à ce virus incontrôlable et versatile.



Paul Magnette a eu des mots dramatiques : "La situation est extrêmement grave. D’un jour à l’autre, la situation évolue tellement rapidement. Cette foutue maladie est tellement difficile à cerner. Ses schémas de contamination sont tellement compliqués à comprendre. Je ne sais pas comment faire, en tant que représentant politique et en tant que bourgmestre, je ne sais pas comment faire pour convaincre nos concitoyens de la gravité de la situation. La vérité c’est que jamais notre système de soins de santé n’a été soumis à une telle pression depuis sa mise en place au lendemain de la seconde guerre mondiale. Jamais, jamais nos travailleurs du secteur des soins de santé, de la médecine de première ligne, en passant par l’ensemble du personnel soignant dans les hôpitaux, n’a été soumis à une telle pression et n’a été soumis à une telle difficulté d’affronter la situation. Non seulement sur le plan humain, physique, psychique et matériel mais aussi sur le plan psychologique et je dirais même sur le plan moral. Tant c’est difficile de devoir affronter cette situation dans les hôpitaux. On est en train, rendez-vous compte, de compter combien de jours il nous reste avant que notre système de soins de santé craque. C’est ça simplement qu’on est en train de faire. Neuf jours, dix jours, huit jours, onze jours ? A quel moment vont-ils craquer ? A quel moment n’arrivera-t-on pas à accueillir suffisamment les personnes qui souffrent dans les hôpitaux ? Et à quel moment le personnel soignant sera-t-il contraint de faire ce choix moralement insupportable de décider qui on va soigner et qui on ne va pas soigner en fonction de la situation ? Et donc la situation est extrêmement grave et appelle un réflexe de responsabilité de l’ensemble de nos concitoyens."



Le bourgmestre a, par ailleurs, annoncé que dix millions d’euros supplémentaires seraient consacrés à un deuxième plan de relance de l’économie carolo pour la fin 2020, début 2021.