Paul Magnette a reçu une délégation du personnel mécontent de la ville de Charleroi

Une partie du personnel de la ville de Charleroi a mené une nouvelle action ce mardi matin dès 08h30. Les travailleurs se sont installés devant les portes du collège communal, réuni à l'hôtel de ville. Ils désiraient rencontrer des responsables politiques de la ville. Et ils ont effectivement été reçus par le bourgmestre Paul Magnette (PS) en personne.



Lundi dernier, ils avaient déjà manifesté leur mécontentement au conseil communal. Et, ce matin, rebelote donc mais devant le collège. Le front commun syndical dénonce le manque récurrent de personnel qui concerne de très nombreux services.



Pour Philippe Barbion, du syndicat CGSP, se pose des questions : "Nous avons rencontré plusieurs hommes et femmes politiques et ils ne veulent pas nous entendre. Les travailleurs sont désespérés. La semaine dernière, on a mis en exergue les techniciennes de surface parce qu’elles travaillent dans pas mal de bâtiments de la ville de Charleroi. Et elles ont des missions quotidiennes telles que le nettoyage des toilettes, des vestiaires, des ateliers, etc. C’est vraiment la pointe de l’iceberg. Mais aujourd’hui, tous les services sont en souffrance. Il manque du personnel partout. Et quand on fait le total de tout ce qui manque pour le travail, on ne voit qu’une chose, c’est la possibilité d’une externalisation."



Dans ce contexte, et en urgence, les syndicats demandent prioritairement de revoir en profondeur le plan d'embauche 2019. Un plan qui, pour l'instant, ne correspondrait pas, selon eux, aux réels besoins de personnel.



Quant à Paul Magnette, qui a donc reçu une délégation de ces travailleurs mécontents, il n’a rien pu leur promettre dans l’immédiat. Pour lui, tout est entre les mains de la Région wallonne qui impose aux villes le remplacement d’une personne pour trois qui partent. Il faudrait, dit-il, d’abord rediscuter du financement des grandes villes. Et, par ailleurs, selon le maïeur carolo, l’externalisation des services de la Ville n’est pas à l’ordre du jour.