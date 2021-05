Passe-Muraille : des détenus de la prison de Tournai se racontent dans un fanzine

L’intérieur gris d’une cellule. Un détenu y tourne en rond. Quelques notes de musique retentissent et une voiture jaune apparaît. Tadam ! Elle explose les murs de la prison et file vers Cuba rejoindre ses couleurs, ses palmiers et ses guitares. C’est l’histoire d’Ernesto. Une histoire dessinée qui figure dans ce fanzine réalisé au sein de la prison de Tournai.

Cette virée à Cuba représente, pour le détenu de 59 ans, "la liberté, respirer à nouveau, retrouver la vie normale. On est ici parce qu’on a fait des choses pas bien. On doit payer pour ça. Mais être enfermé, c’est dur…" Le temps long de la prison passe plus vite et prend plus de sens avec ce genre de projet, estime Jean-Pierre Grégoire, membre de la Commission de surveillance à la prison de Tournai : "C’est un projet mené de A à Z à travers la création d’une histoire, l’écriture et le dessin. Au bout du processus, on a un chef-d’œuvre, quelque chose de positif qui peut laisser des traces chez les participants".

Que feras-tu quand tu sortiras de prison ?

Vincent Leclercq, animateur, a aidé les détenus à accoucher d’un récit via des entretiens en tête à tête. "Par exemple, j’ai demandé à Christophe la première chose qu’il ferait en sortant de prison. Il a dit : J’irai sur la tombe de ma mère. J’aurais dû l’accompagner dans ses derniers moments. Je n’ai pas su, j’étais à la prison. Ça m’a touché. Je lui ai dit : Je crois que ça vaut la peine d’en parler."