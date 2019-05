Pas d'évolution dans la situation du personnel communal de Charleroi

Rencontre attendue hier soir entre le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette (PS), et les représentants syndicaux du personnel de la Ville.



La Ville a lancé un plan de restructuration du personnel communal qui ne convient pas du tout aux syndicats. Depuis des semaines le conflit s'enlise et les réunions semblent stériles.



Pour Philippe Barbion, le représentant de la CGSP de la Ville de Charleroi, on n’avance pas vraiment : "Aujourd’hui, nous estimons que le plan d’embauche ne correspond pas aux besoins. On constate qu’on crée des postes qui n’existent pas et que l’on va régulariser des gens qui n’existent pas. Nous on appelle ça des costumes sur mesure. Dans les endroits effectivement où il faudrait du personnel, on n’en a pas. Donc on a une vision totalement différente du fonctionnement d’une fonction publique et donc l’administration renforce les cadres pour peut-être superviser les travaux qui seront effectués par le privé. Nous on estime que si l’on ne renforce pas la base, où il y a une souffrance aujourd’hui, on n’y arrivera pas. Nous avons décidé en front commun d’aller à la rencontre des services, service par service, où l’on va expliquer les difficultés que nous rencontrons et qui sont celles des travailleurs puisqu’on n’a pas les réponses adéquates. Et nous allons mettre au vote pour voir si les travailleurs sont prêts à faire un plan d’actions puisque c’est quand même les travailleurs que nous représentons et que c’est eux qui ont la balle en mains."



Apparemment donc, la sortie de conflit n’est pas encore à l’ordre du jour à la Ville de Charleroi.