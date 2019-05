Palais de justice de Charleroi : nouvelle comparution du père Samuel

Le père Samuel se retrouve à nouveau devant la justice carolo ce lundi. Il s’agit d’une nouvelle étape dans cette saga judiciaire où il est essentiellement question d’escroquerie.



Les premières comparutions datent de 2008 quand le père Samuel arrivait avec des dizaines de fidèles au palais de justice de Charleroi. Il y a deux ans, la chambre du conseil avait prononcé un non-lieu. Mais certaines parties civiles ont fait appel.



L’enquête a révélé que le père possédait une vingtaine de comptes bien garnis qui auraient servi à acheter des immeubles alors qu’il prétendait redistribuer cet argent aux plus démunis et vivre dans le dénuement.



Et puis le père Samuel est aussi poursuivi pour exercice illégal de la médecine : il prétendait guérir le cancer, le sida ou encore l’infertilité.



La première des trois audiences du tribunal correctionnel de Charleroi a commencé ce lundi matin en présence du prévenu.