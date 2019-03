Pairi Daiza: un chantier titanesque et du travail pour des entreprises locales

Il rouvrira ses portes dans un mois, le 6 avril et même si cela ne fait pas plaisir à tout le monde, le parc Pairi Daiza ne cesse de s'agrandir à Cambron-Casteau. Cette année encore, les responsables du "meilleur zoo d'Europe" ont vu grand avec un nouveau et septième monde, "The Last Frontier". Le chantier est titanesque. De nombreuses entreprises et 200 ouvriers sont occupés en ce moment sur le site. Nous avons rencontré Bruno Vandenberghe, patron de l'entreprise BV Ferronnerie à Chapelle-à-Wattines. Cela fait 5 ans qu'il travaille pour Pairi Daiza. "Nous avons été contactés pour les portails d'entrée et puis l'aventure s'est poursuivie car notre travail a plu et j'ai aujourd'hui une quinzaine d'ouvriers occupés sur le site."

Un véritable bourbier d'où va surgir le 7ème monde - © RTBF Une aventure extraordinaire Le mot revient plusieurs fois dans la bouche de ce jeune patron qui a créé son entreprise de ferronnerie il y a 9 ans dans un garage avant d'étendre ses activités. "Ici, on travaille dans un monde à part et sur des projets incroyables" nous explique Bruno Vandenberghe devant le futur hôtel qui comptera 26 chambres et devant lequel est en train de se construire un énorme bassin où nageront les plus grosses otaries du monde. "On travaille à l'intérieur de l'hôtel et dasn le bassin, tout est conçu et fabriqué dans nos ateliers." Le casque sur la tête, il nous emmène vers le futur espace de soins et de repos des ours situé un peu plus loin. On marche dans un véritable bourbier, le bruit des grues et des engins de chantier est incessant. "On a beaucoup travaillé en amont avec les architectes et les responsables des animaux, c'est sûr que des portes situés dans un espace pour ours doivent être hyper solides et renforcées, nos portes et trappes sont évidemment très sécurisées, les grillages aussi."

Kevin, ouvrier chez BV Ferronerie - © RTBF Parmi les ouvriers de la société Kevin et Dorian, tous deux enthousiastes de participer à ce méga-projet. "J'ai commencé dans la ferronnerie il y a 5 ans comme apprenti" nous explique Dorian et "forcément quand je dis que je travaille ici, on me dit que j'ai beaucoup de chance. Je me vois aussi évoluer par rapport au début et j'apprends beaucoup." Son patron confirme "on nous demande évidemment des finitions impeccables et c'est normal, il y a aussi les délais à respecter, mais quand on se dit que des millions de visiteurs vont voir nos réalisations, on est fiers et on se dit que c'est vraiment une aventure extraordinaire."

Derrière les grilles de l'espace réservé aux ours - © RTBF L'ouverture de la nouvelle extension est prévue après la réouverture officielle du parc le 6 avril. Près de 900 fournisseurs travaillent pour Pairi Daiza dont près de la moitié sont situés sur le territoire hennuyer. Cette année, 200 saisonniers supplémentaires seront également engagés pour travailler dans les nouvelles infrastructures.