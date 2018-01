Pairi Daiza: Tian Bao, le bébé panda, prend son indépendance

Tian Bao, le premier bébé panda né en Belgique, ne sera pas un "Tanguy". Âgé d'un an et demi, il a pris ses distances par rapport à sa mère, Hao Hao. "La séparation entre une mère et son petit est imminente lorsque le petit commence à se nourrir de cannes de bambou", explique, dans un communiqué, Tim Bouts, le directeur zoologique du parc Pairi Daiza de Cambron-Casteau. "Tian Bao passait depuis quelques temps de longues heures à l'extérieur, alors que Hao Hao recherchait le confort de sa grotte intérieure. Il était temps d'offrir à chacun son propre espace de vie." D'après les responsables du parc animalier, "la séparation s'est déroulée en toute sérénité et les deux pandas se portent à merveille". Le petit Tian Bao a d'ailleurs déménagé. Il découvre depuis quelques jours sa nouvelle plaine de jeux.