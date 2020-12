Pairi Daiza prépare un nouveau monde consacré à l'Amazonie, l'enquête publique débute en janvier

Le Parc Pairi Daiza rêve d'Amazonie. Le futur grand projet du parc animalier est la construction d'une serre tropicale de plus de 5 hectares.

Pairi Daiza ne communique pas encore de calendrier de construction. Pour l'instant on en est au stade de l'enquête publique dans le cadre d'une demande de permis unique. Cette enquête démarre le 7 janvier et va durer un mois.

Pour situer le projet, il est prévu d'installer cette nouvelle serre à l'emplacement des anciens parkings. Dans sa communication le parc animalier parle de structures hautes de 19 à 22 mètres. Le but est d'y reconstituer le biotope de la forêt amazonienne afin de mettre en valeur la faune et la flore de cette région du monde et en particulier les espèces menacées. Ce nouveau projet est baptisé The Sanctuary, le sanctuaire.