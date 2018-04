Pairi Daiza : place à la majesté des éléphants

A Pairi Daiza comme ailleurs, quand les éléphants sont de sortie, impossible de les manquer. Et quand il fait chaud, on peut facilement se retrouver à côté d'un de ces pachydermes au bord d'une plage. Le bain des éléphants prisé par les visiteurs du parc, n'a pourtant pas qu'une fonction divertissante, comme nous l'explique Nicolas Covens, soigneur des éléphants "Les éléphants ont une peau assez dure et avec le soleil ça devient vite sec, donc il est très important d'hydrater leur peau car en pleine nature, ils le font d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il est important qu'on vienne ici au lac avec les éléphants. Ca les amuse et cela les hydrate en même temps. C'est un petit jeu pour eux !". Les soigneurs sont particulièrement attentifs au bien-être de l'éléphante car celle-ci est en pleine gestation. "Aye Chan May est gestante. C'est pour fin d'année. Donc elle est un peu chouchoutée en ce moment, elle a un peu plus à manger. On la surveille beaucoup !" avoue Kim Collaert, soigneus d'éléphants.

Deux éléphants sont déjà nés au parc ces deux dernières années. Au fil du temps, une véritable famille s'est formée. Une famille unie mais qui ne doit surtout pas croiser l'autre famille de ces géants. "Les groupes d'éléphants sont des sociétés matriarcales, cela veut dire que ce sont les femelles qui dominent. Dans cette famille c'est Mala. C'est la plus âgée et elle peut parfois être dure avec les autres éléphants. Dans celle-ci c'est Deli, les deux sont très grandes et très dominantes et donc si elles se rencontrent, il risque d'y avoir des problèmes entre Mala et Deli " explique Rob Conachie, responsable des éléphants à Pairi Daiza.

Protéger au maximum les éléphants les plus fragiles c'est la priorité de cette équipe de passionnés qui savent que leurs chouchous sont les représentants d'une espèce en danger :"Ces 70 dernières années, 75% des éléphants d' Asie ont disparu. C'est dû à plusieurs facteurs, mais le principal, c'est nous les humains ! Et si on ne peut pas sauver un animal aussi majestueux que l'éléphant, que pouvons-nous faire alors ? C'est pourquoi avec mon équipe nous faisons tous les efforts possibles pour sauver cette espèce en danger".

Pour les touristes, la visite de l'enclos des éléphants est une attraction majeure de leur passage au parc mais pour Rob et son équipe derrière cette façade ,c'est surtout un sanctuaire à préserver !