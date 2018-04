Dans les coulisses de Pairi Daiza: focus sur le métier de soigneur

Il est à peine neuf heures. Les portes du parc sont encore fermées aux visiteurs. Mais derrière les grilles des enclos, le travail a déjà commencé à Pairi Daiza. Comme pour Robin Bouttefeux, le soigneur de l'emblème du parc, Tian Bao, le bébé panda : "Ici, la première chose qu'on fait c'est de le réveiller car il dort encore quand on arrive. Ensuite il a droit à son panda cake, ses carottes, ses pommes. Et ensuite on lui donne libre-accès à l'extérieur pour qu'il soit visible du public".

La réouverture du parc, c'est un grand changement pour tout le monde y compris les animaux. "Pour Tian Bao, il y a déjà eu un grand changement puisqu'il n'est plus avec sa mère. Il s'est bien adapté. Il est bien indépendant. Il est bien portant".

Et pour être en forme, le plus important reste l'alimentation du panda et charge pour le soigneur de trouver le menu préféré de son animal ! Et ce n'est pas si simple "Ici le bambou vient du sud de Paris ! On a essayé des productions hollandaises mais il ne mangeait pas ! Peut-être le sol qui était différent, on ne sait pas ! Ici, Tian Bao est à 40 kg de bambou par jour mais il ne mange jamais tout ça, 10 kg maximum ! Le reste part pour les éléphants et eux ils mangent tout !".

Robin s'occupe de Tian Bao depuis sa naissance et il l'a vu grandir. Et en deux ans, la boule de poils la plus connue de Belgique a bien changé et un lien s'est installé entre eux : "En le côtoyant tous les jours on arrive à voir par des petits signes, ce sont des petits détails mais qui font l'importance. Maintenant il ne faut pas oublier que ça reste un ours quoi ! Il faut être vigilant d'ailleurs là je vais devoir entrer car il a fini sa carotte et il va me courser !". Le soigneur doit donc composer avec un monde encore sauvage.

Des formations au bout du monde

Mais d'autres espèces sont moins dangereuses comme nous le voyons avec les koalas. Aujourd'hui, pour Carinne Blanchecotte, soigneuse au parc, c'est le jour de la pesée. "On surveille le poids des koalas toutes les semaines. Car le koala ne mange que des feuilles d'eucalyptus, il ne fait pas de réserves de graisse. Donc s'il arrête de manger, il va perdre très vite en poids. C'est pourquoi une fois par semaine on surveille le poids pour voir si ça ne diminue pas trop vite !"

Chaque espèce a donc ses spécificités et, pour les connaître, il faut parfois aller au bout du monde ! Ainsi c'est en Australie que Carinne et Robin se sont rendus pour mieux connaître les animaux dont ils ont la charge. Un séjour de deux mois en vue d'accueillir au mieux leurs nouveaux pensionnaires. Et côté public, le métier de soigneur fait encore et toujours rêver bien des visiteurs.