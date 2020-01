Pairi Daiza dépasse allègrement les deux millions d'entrées

Un chiffre record de fréquentation pour Pairi Daiza qui a clôturé sa saison ce dimanche 5 janvier 2020. Le parc annonce 2.164.457 visiteurs. Une augmentation de près de 10% par rapport à l'année précédente. Il faut dire que pour la première fois, le parc a ouvert pendant l'hiver: 145.000 visiteurs supplémentaires entre le 14 décembre et le 5 janvier. Une saison marquée aussi par la naissance de jumeaux pandas et par la possibilité de loger sur place. Une offre qui, manifestement répond à une réelle attente du public, si on en croit les réservations annoncées par Pairi Daiza: tous les logements sont réservés le samedi jusqu'à la fin du mois d'août 2020.

Le parc rouvrira le 21 mars avec un nouveau monde: la terre du froid, qui abritera (en principe) des ours blancs. Une arrivée très controversée chez les défenseurs du bien-être animal. La Terre du froid devrait proposer également une cinquantaine de logements sous l'eau. Les visiteurs disposeront par ailleurs d'un parking de plus de 7.500 places couvert de panneaux solaires.