Pairi Daiza : de l'autre côté des bassins et autres aquariums

Chaque jour, les otaries de Pairi Daiza apprennent à sauter et à plonger sous l'oeil attentif de leurs deux soigneurs attitrés. Des acrobaties qui réjouiront le public mais cet entraînement n'est pas seulement là pour épater la galerie. "Là, ce n'est pas du tout du spectacle, c'est vraiment du training médical qu'on fait. Ici on essaye de lui apprendre à passer une échographie. Le but est que s'il y a une intervention à faire de la part du véterinaire, que les otaries soient habituées à se mettre en position, à se laisser manipuler, à se laisser toucher " nous explique Alexandre Uckman,responsable des mammifères marins.

Les otaries sont des animaux au caractère bien trempé et il faut vraiment les entraîner en prévision du jour où l'un d'entre eux serait malade. "Elles ne vont pas connaître le véterinaire. Elles vont voir des machines. Elles vont avoir peur et donc ça va jouer sur la confiance avec nous. Si nous ne sommes pas là, elles auront peur et ne feront aucun acte" poursuit Anaelle Deschodt, soignante des mammifères marins.

Du côté des aquariums, on tente de prévoir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Ainsi Anthony et Nicolas relisent de près les dernières analyses car lorsqu'on s'occupe des animaux marins, l'essentiel est de s'assurer de la qualité de l'eau dans laquelle ils vivent. " Ici pour le moment on a dans l'eau 0.5 mg/l de nitrites. Et les nitrites c'est toxique pour tous les organismes marins. On va donc les évacuer en faisant juste un changement d'eau" explique Anthony Pirkenne, aquariologiste à Pairi Daiza.

Recréer en aquarium un milieu aussi sensible et fragile que des fonds aquatiques, c'est tout un art. Et c'est Nicolas Leveau, aquariologiste qui s'apprête à plonger "Ici on est au-dessus d'un bac coralien, donc là je vais plonger pour faire un entretien du bac, faire la vitre, brosser les algues et replacer les coraux que les poissons ont bougés"

Mais il n'y a pas que l'entretien des bassins à réaliser. Ils ont recueilli par exemple une tortue des Maldives qui souffrait du syndrôme de flotaisson " En fait ce sont des tortues qui restent constament en surface et qui ne savent pas couler. Donc ce qu'on a fait c'est de lui apprendre à attraper la nourriture de plus en plus bas et maintenant elle se déplace normalement!".

Des équipes aux petits soins pour que les animaux se sentent comme des poissons dans l'eau.