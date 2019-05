Pairi Daiza: combien pour dormir au zoo avec vue sur les ours et les otaries ?

C’était un vieux rêve pour Eric Domb, le patron de Pairi Daiza: que les visiteurs de son parc ouvert il y a 25 ans puissent passer la nuit entourés des animaux dans des hébergements qui s'intègrent dans le paysage et qui ne dénaturent pas le site. « La nuit, certains animaux dorment mais d'autres s'éveillent, s'expriment, poussent des cris... C'est magique ! » Ce souhait sera chose faite le mois prochain et nul doute que les réservations vont suivre tant le parc zoologique fait le plein chaque saison.

250 résidents par nuit

La capacité d'accueil que le parc zoologique va proposer en ce début de saison touristique s'élève à 250 résidents par nuit. Les logements sont construits au cœur même du Jardin, au sein de « The Last Frontier », son huitième monde inspiré du territoire et des cultures des « Natives », les premières tribus indiennes de Colombie-Britannique.

L’hôtel The Paddling Bear, les Paddling Bear Suites, le Native Village et les Full Moon Lodges attendent les amoureux de la nature qui cherchent une expérience insolite. Côté budget, les prix varient selon les logements et le nombre de personnes, à partir de 359 euros à l'hôtel The Paddling Bear et jusqu'à 1036 euros pour une nuit (4 adultes et 2 enfants) dans un des dix Full Moon Lodges avec vue sur le territoire des ours et des loups.

L'univers magique a un coût. Le prix comprend notamment la nuit à l'hôtel, le repas du soir mais aussi l'entrée au parc le temps du séjour, le parking et un « moment avec un animal ». Pour les responsables de Pairi Daiza, « le souci d’authenticité est largement présent et tout résonne comme une ode à la beauté, au confort naturel et à la découverte souveraine ». Les réservations sont ouvertes, les logements seront accessibles dès le 22 juin.