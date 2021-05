Pagaille sur le ring R3 à Couillet : une voiture en feu dans le tunnel Hublinbu

Belle pagaille sur le ring R3 à hauteur de Couillet-Marcinelle ce jeudi après-midi : une voiture a pris feu, de manière tout à fait inattendue, dans le tunnel d’Hublinbu sans faire de victime. Les problèmes sont venus de l’intense dégagement de fumée provoqué par le sinistre et les difficultés qu’ont éprouvé les pompiers à se rendre sur place en devant éviter les véhicules rebroussant chemin sur le ring face à l’écran de fumée. D’autres voitures, abandonnées par leurs propriétaires encombraient aussi l’accès au tunnel et à la bande d’arrêt d’urgence.



Des embouteillages sérieux se sont aussi formés et ils ont nécessité l’intervention conséquente de la police pour établir, notamment, des déviations par les sorties les plus proches.



Vers 14h30, les pompiers étaient maîtres du sinistre mais la circulation n’avait pas encore repris ses droits.