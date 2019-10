Où en est le projet de sauvegarde du haut fourneau 4 à Charleroi ?

Il y a sept mois, le haut fourneau n°4 de Carsid était placé sur une liste de sauvegarde. Il s’agissait d’une mesure prise par l'ancien ministre wallon du patrimoine, le cdH René Collin. Une sauvegarde qui est provisoire car elle n'est valable qu'un an. Mais, depuis lors, il y a eu les élections et un nouveau gouvernement. Avec un parti, le cdH, qui n'est plus dans la majorité wallonne. Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir où en est le dossier.



Et bien : rien n'a bougé. Et le temps passe. Dans cinq mois, la sauvegarde provisoire prendra fin. Outre cette sauvegarde, le précédent gouvernement wallon avait également proposé un subside de quatre millions d'euros à la Ville de Charleroi. Face au délai qui s'amenuise, le fraîchement élu député humaniste Julien Matagne veut aujourd'hui rassembler tous les acteurs de ce dossier : comité citoyen, Ville de Charleroi et députés wallons carolos de la majorité comme de la minorité : "Les budgets qui étaient prévus par René Collin, la ministre De Bue s’engage à les poursuivre : à savoir quatre millions d’euros. Aujourd’hui, l’initiative, c’est de dire : voilà on a quatre millions d’euros, est-ce que la Ville de Charleroi peut en faire quelque chose ? Si oui on va tous ensemble dans le même sens. S’il y a un problème, on trouve des solutions mais, encore une fois, tous ensemble."



Et le problème, en fait, est assez simple. Car les quatre millions d’euros wallons visant la remise en état et la préservation du haut fourneau, c'est une chose. Mais le rachat du site et surtout sa dépollution, c'en est une toute autre. On parle de montants titanesques. Et la Ville de Charleroi ne veut tout simplement pas accepter quatre millions qui lui imposeraient d'en consacrer on ne sait combien ensuite pour la réhabilitation du site. De manière claire, Charleroi considère que la Wallonie doit s'investir beaucoup plus complètement dans ce projet.