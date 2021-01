Originaire de Sivry-Rance, l'ex-champion belge de motocross Joël Robert est décédé

Joël Robert nous a quittés ce mercredi 13 janvier 2021. L’ex-champion de motocross belge, en mauvaise santé depuis plusieurs années, a succombé des suites d’une infection au Coronavirus, il avait 77 ans. Il était hospitalisé depuis quelques jours à l’hôpital Saint-Joseph de Gilly.



Evoquer Joël Robert, c’est raconter l’un des plus grands sportifs belges du vingtième siècle. Il était de la trempe d’Eddy Merckx, de Jacky Ickx ou de Paul Van Imst. "L’enfant terrible du motocross", comme on le surnommait, est né le 24 novembre 1943 au sud de Charleroi, à Grandrieu, dans l’entité de Sivry-Rance.



