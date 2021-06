Orages: quels sont les dégâts en Hainaut?

Les orages ont traversé notre pays cette nuit et le Hainaut n'a pas été épargné. Selon les services de secours, trois vagues orageuses ont touché notre région. L'une ce jeudi soir, l'autre en début de nuit et une troisième vers 3 h du matin.

Les dégâts sont surtout localisés dans la région de Charleroi, et aussi en Brabant Wallon, où des maisons ont été inondées.



A Fleurus, la N568 Farciennes-Jumet est fermée à la circulation ce vendredi matin à la suite d'inondations. A partir de la borne kilométrique 9.9 vers la N90 à Châtelineau.



Le centre d'appels de secours du Hainaut et du Brabant a enregistré 200 interventions environ cette nuit. Des appels qui concernent surtout des arbres et branches sur la voie publique, des coulées de boues et des avaloirs ainsi que des corniches bouchés dans le Tournaisis. Des parfois suivis de pluies torrentielles qui ont contraint les pompiers à une quinzaine d'interventions au cours de la nuit. Les pompiers qui étaient toujours sur le terrain ce matin vers 6h, selon le dispatching.

Les services de secours ont dû se rendre dans le régions de Lessines, Ath, Péruwelz, Baugnies, Leuze, Bernissart. A Péruwelz, un bloc d'appartements dont la toiture était en travaux a subi des infiltrations, de même qu'une maison de repos à Willaupuis dans l'entité de Leuze. Mais on ne déplore pas de dégâts liés à la foudre et quasi pas d'eau dans les maisons.

Par contre, des inondations ont touché quelques maisons de Cuesmes et du centre de Mons. Surtout dans les caves. Mons, où les avaloirs ont du mal à suivre. Et où il a fallu intervenir à cause des tunnels sous eau en ville. La situation s'est calmée vers 4, 5 h du matin.