Orages: indemnisation possible ou pas?

Après les orages et la grêle de ces derniers jours, cette question: que faire si vous avez des dégâts chez vous? Un réflexe: contacter votre assurance! Pas mal de contrats incendie incluent une couverture contre les intempéries.

Il faut tout d'abord faire un état des lieux des dégâts le plus vite possible, photos à l'appui, que ce soit pour vos tuiles envolées, vos gouttières ou votre chalet de jardin arrachés. Si vous avez des photos qui datent d'avant le sinistre, c'est bien mais ce n'est pas absolument nécessaire. Adressez tous ces documents à votre assureur pour qu'il puisse entamer une procédure et envoyer, éventuellement, un expert pour constater les dégâts sur place.

Ce qui ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation

Certains sinistres ne sont en effet pas couverts, ça dépend de votre contrat d'assurance. Rendez-vous au chapitre "exclusions" de ce contrat. "Gardez à l'esprit que les objets qui offrent une prise au vent ne sont souvent pas couverts. Une chaise de jardin qui s'envole par exemple. Par contre, si votre trampoline se détache et provoque des dégâts chez votre voisin ou sur la voirie, votre responsabilité civile pourra intervenir pour couvrir les dégâts et indemniser les personnes éventuelles touchées", précise Wauthier Robyns, le porte-parole d'Assuralia.

Tout cela vaut pour un contrat d'assurance standard mais il existe aussi des contrats élargis qui peuvent couvrir du mobilier de jardin, un chalet ou une piscine par exemple. Enfin, sachez que pour éviter des soucis à l'avenir, des conseils pratiques pour vous protéger au mieux se trouvent sur le site abcassurances.be