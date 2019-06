Orages : connaissez-vous l'utilité des stations de démergement ?

Elles jouent un rôle crucial quand il pleut des litres comme ces deux derniers jours. Avez-vous déjà entendu parler des stations de démergement ? Il y a 9 à Charleroi. Pour quoi faire ? Explications.

Les conséquences de notre passé minier

Ces stations servent en fait à compenser l’impact de l’activité minière sur notre sous-sol. Petit coup d’œil dans le rétroviseur : quand les charbonnages ont fermé dans la région, les kilomètres de galeries n’ont pas été remblayés pour autant. Le sol s’est donc affaissé à certains endroits pour former des cuvettes. Les eaux de pluie se sont mises à stagner dans ces cuvettes. Avec les conséquences qu’on imagine : "les réseaux d’égouttage se sont retrouvés noyés parce que les eaux ne pouvaient plus s’écouler naturellement vers leur exutoire, la Sambre. On a donc subi des inondations dans les quartiers de Marchienne, chez les riverains et les entreprises environnants ", explique Laurent Colinet, ingénieur chez IGRETEC, l’intercommunale qui gère ces stations.

C’est vrai pour Marchienne-au-Pont mais aussi d’autres communes (Aiseau-Presles ou Sambreville par exemple). Alors pour éviter que ces inondations ne se reproduisent, on a construit des stations pour collecter ces eaux et les rejeter mécaniquement. Les fameuses stations d’émergement.

Un impressionnant système de pompage

Ces stations fonctionnent grâce à un système de pompes, que nous décrit Damien Deville, ingénieur chez IGRETEC : "ce sont des pompes de 4 m de long et 6 tonnes placées dans un fût. En cas de fortes pluies, ces pompes démarrent et 'absorbent' les eaux pour les déverser dans la Sambre via un chenal". Un dispositif assez comparable aux pompes vide-caves que vous avez peut-être chez vous, mais à une échelle beaucoup plus importante évidemment.