Opérations reportées dans les hôpitaux : priorité aux malades du covid

L’inquiétude dans les hôpitaux grandit. La montée des cas de covid les oblige à passer à la phase 1B de leur plan. Cela signifie que des opérations doivent être déplacées, priorité aux soins des patients covid. Ils sont plus de 500 dans les unités de soins intensifs. Le personnel est sur les genoux, comme nous l’avons constaté au centre hospitalier Epicura à Hornu. Aline Levaux est une jeune infirmière qui a commencé sa carrière en 2018, mais elle est déjà à bout : "Tout le personnel est épuisé, regrette-t-elle. Nous avons en permanence des collègues absents. Ou on n’arrive pas à assumer les plages horaires, ou la charge de travail est répercutée sur les autres collègues, ce qui fatigue ceux qui ont encore un petit peu d’énergie et de motivation pour effectuer le travail au quotidien".

Je suis triste de voir des gens mourir parce qu’ils ne se sont pas fait vacciner

Ce qui fait le plus mal à Aline, c’est de voir défiler des patients non vaccinés contre le covid. Ils représentent deux tiers des lits actuels aux soins intensifs : "je suis fatiguée, triste aussi, de voir la situation, de voir des gens mourir parce qu’ils ne se sont pas fait vacciner parce que des gens ont dit que le vaccin ne servait à rien".

Il y a plus de 500 patients malades du Covid dans les unités de soins intensifs. C’est trop. Les hôpitaux doivent se réorganiser. François Burhin est le directeur général du centre hospitalier Epicura à Hornu : "Ça a un côté frustrant et, en même temps, ça pose certaines questions d’éthique, parce qu’il faut faire un certain nombre de choix, déplore-t-il. J’espère que ce ne sont pas des choix vitaux pour les personnes dont on va reporter les opérations. Généralement non, puisque ce sont des soins non urgents". D’ici à vendredi, l’ensemble des hôpitaux passera à la phase 1b, la moitié de leurs lits aux soins intensifs doivent être réservés à des patients malades du covid.