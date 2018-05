Opération Coup de propre à Mons

Les brigades de l’opération Coup de propre étaient dans le centre-ville de Mons ce vendredi. Les agents constatateurs du SPW étaient accompagnés par d'autres agents constatateurs, de la Ville de Mons, et par des agents de la zone de police de Mons-Quévy.

Ensemble, ils ont traqué les auteurs de jets de mégots de cigarette sur la voie publique, les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les déjections canines... Avec des amendes à la clé : 100 euros pour un mégot de cigarette, 50 euros pour des déjections canines non ramassées.

"Le but n'est pas de faire du chiffre, de faire payer les gens à tout prix, mais bien de changer les mentalités", insiste l'inspecteur Simon Jungst, du service Incivilités de la zone de police de Mons-Quévy. "De toute façon, il n'y aura jamais assez d'agents sur tout le terrain pour prendre en flagrant délit tous les fumeurs en train de jeter leur mégot de cigarette sur la voie publique, ou tous les propriétaires de chien qui n'ont pas ramassé les excréments de leur chien. Ce qui est important, c'est de diffuser le message. Et ce message est simple : "Ne faites pas à l'extérieur ce que vous ne faites pas chez vous"."

Evolution des mentalités

Dans la rue, les brigades suivent des citoyens et notamment une dame qui fume. Elle écrase ensuite sa cigarette et place le mégot dans un cendrier de poche. "C'est magnifique, cela prouve qu'il y a une évolution des mentalités", glisse l'inspecteur Jungst. "Tout le monde n'est pas incivique."

Et quand certains citoyens sont interpellés, ils sortent toutes sortes d'excuses. "Pour le jet de mégot de cigarette, ils disent par exemple qu'il n'y a pas de cendrier dans le coin, qu'ils ne savaient pas...", glisse un agent constatateur du SPW. "Nous leur disons qu'ils peuvent écraser leur cigarette et garder le mégot jusqu'à la prochaine poubelle. Ils ne veulent jamais payer bien sûr. Ils disent qu'ils ne ne le referont plus. Et ça, nous l'espérons bien. Mais aujourd'hui, c'est bien une opération de répression."

Pour Didier Damien, responsable des agents constatateurs montois, le répressif est parfois nécessaire pour faire passer le message. "C'est un peu comme pour les excès de vitesse. Certains respectent les limitations, d'autres pas. Nous sensibilisons les citoyens mais bon, il faut parfois toucher au porte-feuille pour que le message passe."

Le produit des sanctions récoltées est reversé au Fonds pour la protection de l'environnement. Un fonds permettant de financer des actions en faveur de l'environnement.