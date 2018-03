On meurt plus tôt et davantage au sud du pays, surtout près des anciens bassins industriels

C'est ce qui ressort d'une carte que vient de publier l'Institut statistique wallon. Ce qui saute aux yeux, c’est que les communes où l’espérance de vie est la plus courte sont surtout située en Hainaut.

On meurt plus tôt et davantage au sud du pays et particulièrement dans les communes des anciens bassins industriels. C'est ce que montre clairement la carte de la mortalité précoce (soit avant 65 ans).

La commune où l'espérance de vie est la plus grande est Maaseik, dans le Limbourg. Et à l'autre extrême, la commune où l'espérance de vie est statistiquement la moins grande, c'est Dour. Et l'on voit clairement que cette mortalité précoce est d'abord liée aux conditions de vie et au niveau de revenu des personnes.

Pas étonnant alors que les communes les plus touchées sont situées dans les anciens bassins industriels, fortement touchées par le chômage.

Y a-t-il un lien entre les deux ?

Pour l’Observatoire de la santé, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque d’accès aux soins de base, la tabagisme ou l’alcoolisme et, surtout, la sédentarité provoquent plus de cancers, de diabètes et de maladies cardio-vasculaires dans les communes en précarité économique.