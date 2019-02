Olivier Chastel toujours à Charleroi même s'il doit un jour siéger à Strasbourg pour l'Europe

Olivier Chastel n'est plus le président du Mouvement Réformateur, le MR. La décision a été annoncée lundi matin en bureau de parti. Et c'est Charles Michel, l'actuel premier ministre du gouvernement en affaires courantes, qui lui succède. Le carolo va, lui, partir en campagne pour les élections européennes où il sera la tête de liste du MR pour siéger à Strasbourg. Alors, la question est de savoir si cette future fonction sera compatible avec le mandat de conseiller communal à Charleroi.



Olivier Chastel est plutôt catégorique : "Je pense que ce n’est pas incompatible. Conseiller communal, c’est une réunion par mois. Et donc pour, peu que les agendas le permettent, oui. Le conseil communal de Charleroi a toujours été intéressant à mes yeux. C’est la base de la démocratie l’action communale et je reste évidemment très attentif à ce qui se déroule dans la ville dans laquelle j’habite depuis toujours. Je resterai donc bien sûr conseiller communal à Charleroi. Je pense que j’y ai désigné Nicolas Tzanetatos comme chef de groupe. Donc c’est lui qui mène l’action politique de notre groupe politique à Charleroi mais je reste à ses côtés très attentif à ce qui s’y passe."