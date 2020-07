Okidok, le duo de clowns qui fait perdurer cet art

Les arts du cirque sont des domaines parfois oubliés. à Tournai, les clowns Okidok proposent 3 spectacles pour faire perdurer cet art. Une découverte à faire dans Le Vif de ce vendredi.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Les clowns sont des artistes à part entière parfois oubliés. C'est au travers la plume d'Estelle Spoto que le duo Okidok se dévoile ce jeudi dans Le Vif. "Ce sont deux clowns qui vivent à Tournai. Je suis allé les rencontrer, chez eux, et on a beaucoup discuté au bord de l’eau, c'était vraiment très sympathique. C’est un duo qui se connait depuis 30 ans. Ils ont 3 spectacles à proprement parler qui ont lieu en salle, HA HA HA, Slips Inside et Les chevaliers. Ils ont aussi une formule cabaret qui va ouvrir le festival de Spa le 31."

