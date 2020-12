Offre de la SNCB: qu'est-ce qui va changer ce dimanche en Hainaut?

A partir de ce dimanche 13 décembre, un nouveau plan de transport de la SNCB entrera en vigueur. Ce plan de transport, c'est en fait la nouvelle organisation du réseau de trains. Pour le Hainaut, il y a des nouveautés : davantage de trains tard le soir autour de Mons (cela concerne les lignes venant de Tournai et Grammont) et Charleroi (venant d'Ottignies, Jambes, Luttre, Erquelinnes et Couvin), mais aussi deux extensions de ligne autour de Mons.

La SNCB offrira aussi plus de trains en heures creuses, et les liaisons omnibus entre Mons et Tournai vont être prolongées jusque Mouscron et cela, toute la journée.

Changement aussi le week-end avec le prolongement du tronçon Grammont-Mons jusque Quévy à raison d'un train par heure. C'était une demande des navetteurs qui ont été consultés et qui sont ravis. Au total d'ici 2023, ce seront 1.000 trains en plus par semaine qui seront mis en place par la SNCB. La moitié dès dimanche, et le planificateur de voyage de la SNCB est déjà à jour. L'autre moitié sera mise en place progressivement d'ici 2023, année où les travaux de la gare de Mons devrait être terminés.