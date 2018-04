Oeudeghien : L'agriculteur Laurent Hulsbosch travaille la terre avec des ânes plutôt qu'un tracteur

L'entité de Frasnes-lez-Anvaing dans le Hainaut participe à l'opération Wallonie Week-end bienvenue. L'occasion pour les visiteurs de découvrir des artistes, des artisans et des entreprises. Le thème de cette année : l'insolite.

Et à Oeudeghien, les visiteurs ont pu découvrir le travail d'un agriculteur. Un Bruxellois venu s'installer dans la campagne il y a 3 ans. Laurent Hulsbosch a créé une entreprise de maraîchage bio, Le Buisson. Il ne travaille pas la terre avec un tracteur, mais avec des ânes.

"Il y a Ludovic, à poils longs, et Clovis, à poils courts. Ils viennent de l’asinerie de Frasnes. Ils ont 6 ans", explique Laurent Hulsbosch.

Le maraîcher bio sait qu’il peut se permettre peut se permettre de travailler avec des ânes et non avec un tracteur parce qu’il ne possède d’un demi-hectare. "J’ai aussi essayé de travailler avec un motoculteur mais il s’est emballé et j’ai dû courir derrière. Ce type d’engin, ce n’est pas mon truc. Et jusqu’à présent, je suis content de mon choix. Les ânes, ça ne consomme pas de carburant. Ça me permet donc de réduire mon empreinte écologique. Après, l’âne est têtu, c’est vrai. Il travaille quand il le veut bien. C’est lui qui décide et quand il ne veut pas, il ne faut pas le forcer."

Concrètement, un collier est fixé autour du cou de l’âne et une machine est fixée derrière lui. Cette machine permet de créer des buttes de terre. "Les ânes sont utilisés pour la préparation du terrain avant de planter, de semer. On va encore les utiliser pour désherber. Pour la récolte, on fait tout manuellement. Les ânes sont donc en congé, jusqu’à la saison suivante."

Laurent Hulsbosch a proposé ce samedi une démonstration du travail de la terre via traction animale. Ce qui a plu aux visiteurs. "Nous admirons ce monsieur qui a le courage d’aller jusqu’au bout de ses opinions. Ce qu’il fait, travailler avec des ânes, c’est unique de nos jours", glissent Jean-Marie et Claudine.

Laurent Hulsbosch et ses ânes Clovis et Ludovic accueilleront les visiteurs encore ce dimanche.