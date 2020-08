Odeur de gaz à Seneffe : le mystère plane, l'inquiétude aussi, on observe "des maux de tête et des nausées"

Une inquiétude plane du côté de la commune de Seneffe et de ses alentours. Une forte odeur de gaz gêne les habitants depuis mardi. La nuit dernière, le numéro d’appel d’urgence, le 112 a été fort sollicité.

Le souci c’est qu’à l’heure actuelle (dimanche midi) l’origine exacte de cette odeur nauséabonde n’a toujours pas été trouvée.

Marie-Christine Duhoux est bourgmestre faisant fonction à Seneffe : "On a beau nous dire que ce n’est pas toxique, je suis quand même un peu inquiète. L’odeur est très irritante, les yeux piquent, il y a des maux de tête aussi et des nausées. On ne sait pas exactement ce que c’est. On ne connaît pas non plus les dosages."

Soupçon sur une usine chimique

L’odeur de gaz pourrait bien venir d’Ecaussinnes et d’une usine chimique, déjà dénoncée la semaine dernière.

Mais le patron a déjà inspecté plusieurs fois ses conduites, il ne trouve pas l’origine du problème. "Ce sont les autorités régionales qui ont pris le relais dans ce dossier," informe la première échevine de Seneffe, Marie-Christine Duhoux. "Si je dois donner un conseil aux habitants, c’est de sortir un minimum et de fermer les fenêtres. Dès qu’on en sait plus, on le communiquera sur le site internet de la commune de Seneffe".