Octobre rose: 2500 soutiens-gorge exposés au Grand Hôpital de Charleroi

Octobre rose, c'est un mois pour mettre en lumière la lutte contre le cancer du sein. La Belgique est le pays d'Europe le plus touché par ce type de cancer. 9.400 nouveaux cas se déclarent chaque année. Au Grand Hôpital de Charleroi (GHdC), l'équipe de la clinique du sein a décidé d'exposer...des soutiens-gorge.

En dentelle, sportif, XXS ou XXL...ce sont les seins des femmes dans toute leur diversité qui sont représentés. 2.500 soutiens-gorge ont été récoltés depuis le mois d'août. L'opération a été réalisée en collaboration avec l'ASBL Terre, qui offrira ensuite les soutiens-gorge en bon état.

Chaque année, Stéphanie Genin, Coordinatrice de soins en oncologie à la Clinique du sein, trouve une nouvelle idée pour marquer le coup. "Je ne m'attendais pas à un tel succès", confie la dynamique infirmière. "On en a récolté des centaines auprès des membres du personnel et le public a suivi, ensuite. J'en ai accroché beaucoup ce matin...mais impossible de tous les mettre!".

Au milieu des soutiens-gorge, des "vrais-faux" sur le cancer du sein sont dispersés (exemple: "les hommes ne peuvent pas avoir un cancer du sein". FAUX: 1% des cancers du sein est masculin). Stéphanie Genin veut profiter de ce mois pour informer. "Le dépistage reste la meilleure stratégie. Les cancers identifiés tôt présentent un taux de guérison de 90%".

La clinique du sein est une structure qui simplifie la vie des patients atteints du cancer en permettant une approche globale de la maladie. Elle met ainsi à la disposition du patient une personne de contact qui coordonne les différents aspects du traitement avec les médecins, les infirmières mais aussi avec le personnel paramédical.

Pour Stéphanie Genin, "Au niveau paramédical, on a bien sûr la psychologue de la clinique du sein qui va prendre en charge les patients à des moments clés : en post-opératoire ou lors d’une première chimiothérapie. On a tout un service d’assistantes sociales qui est assez important aussi. On est dans une région plus défavorisée aussi donc c’est vrai que c’’est très important de voir aussi tous les problèmes de contentieux que les patients peuvent rencontrer sur leur parcours. On a également toute une équipe de kinésithérapie qui est très importante aussi."

Cette approche multidisciplinaire permet une meilleure guérison. D'ailleurs, on soigne mieux le cancer du sein aujourd'hui qu'il y a dix ans. Parce que les traitements sont plus performants et plus supportables mais aussi parce que les mentalités évoluent. Stéphanie Genin poursuit : "Je pense qu’effectivement le dépistage est plus important qu’avant. On reçoit dans sa boîte aux lettres, à partir de 50 ans, un document du ministère qui vous propose d’aller réaliser un mammo-test. Je pense aussi que le sujet de la poitrine et du sein est beaucoup moins tabou qu’avant. Et donc je pense aussi que les patientes ou les femmes en général vont plus rapidement discuter avec la famille, le médecin traitant ou encore le spécialiste, le gynécologue."

Si les traitements sont de plus en plus performants, ils ne sont pas infaillibles. Chaque année, le cancer du sein tue 2.280 personnes.

Toutes les informations sur les actions organisées en octobre sont sur https://www.think-pink.be/fr/