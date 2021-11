Bernard Olivier vient d’être condamné à 30 mois de prison ferme. Connu dans la région de Mons sous le surnom d’El Boss, notamment pour avoir lancé une radio à partir de sa friterie, à Obourg, en 2007 (Radio El Boss), Bernard Olivier devait répondre de recel de matériel de chantier volé et revendu sur des sites de seconde main, de blanchiment et de possession d’armes. Chez lui, les policiers ont découvert notamment 21 révolvers et un fusil de chasse, détaille le journal La Province.