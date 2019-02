Objectif à Lessines: une nouvelle piscine dans 3 ans

Les Lessinois ont été nombreux à s'exprimer dans le sondage sur internet organisé par la commune au sujet de la nouvelle piscine. 1.350 personnes ont donné leur avis. La majorité d'entre-eux considèrent comme indispensable cette nouvelle piscine... et souhaiteraient qu'elle soit construite sur le même site.

Les Lessinois veulent une piscine avec un espace ludique, des toboggans, des bassins plus chauds, des espaces bien-être. Le tout, avec un traitement de l'eau sans chlore. Mais ils souhaiteraient aussi une terrasse panoramique. Et des tarifs réduits pour les nageurs qui habitent l'entité.

Les autorités communales ont l'ambition d'ouvrir cette piscine en 2022 au plus tard. L'investissement se monterait à 15 millions d'euros.