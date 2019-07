Nouvelle venue dans l'aéropôle de Charleroi, Graftys intervient dans les fractures d'os

Située à côté de l’aéroport de Charleroi, l’aéropôle accueille des entreprises de biotechnologies qui se multiplient. La petite dernière s’appelle Graftys et vient d’emménager en mars dernier. Cette société française créée à Aix-en-Provence est spécialisée dans la préparation d’un ciment osseux qui est déjà utilisé dans les hôpitaux lorsque vous avez une fracture.



Enrico Bastianelli est le PDG de l’entreprise carolo et il précise que ce ciment est utilisé dans les cas les plus compliqués : "Vous avez des fractures un peu plus sévères. Ce sont des fractures, par exemple, du genou ou du plateau tibial où il y a une perte de substance. Il y a une partie de l’os qui est tellement abîmée qu’il faut la retirer. Certaines fractures du poignet sont de cet ordre-là. Et ces types de fractures nécessitent en fait ce qu’on appelle un matériel de comblement osseux. Alors, il y en a de différents types mais les ciments ont l’avantage de qualité en termes d’ostéo-intégration, de qualité de préparation, de rapidité de prise qui en font évidemment des produits de haute technicité. Ce sont des pratiques qui sont courantes dans les hôpitaux. Alors, la chirurgie évolue tout le temps et devient peut-être plus interventionniste et donc la place de ce type de ciments est de plus en plus importante. D’où leur croissance. C’est un marché qui est en assez forte croissance."



Mais cette croissance de l’entreprise doit faire face à des problèmes de recrutement dans un secteur d’activité plutôt novateur avec des profils assez techniques de type affaires réglementaires, production et assurance qualité pour lesquels la demande est très forte.