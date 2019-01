Nouvelle route pour Pairi Daiza: l'enquête publique commence

Vous avez des remarques à formuler à propos de la future route “Pairi Daiza " ? Vous pouvez le faire à partir de ce mardi 22 janvier: c'est le début de l’enquête publique. Cette route, de près de 11 kms, à deux bandes, doit relier le parking du parc animalier de Cambron et la nationale7 Tournai-Bruxelles. Et, du coup, désengorger le village de Gages. Le tracé de cette N56B a été imaginé pour éviter les expropriations. L’enquête publique dure un mois. Le dossier peut être consulté aux administrations communales d’Ath et de Brugelette.