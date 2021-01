Nouvelle majorité PS-MR-Ecolo annoncée dans la commune de Pont-à-Celles

Les groupes PS, MR et Ecolo ont annoncé, ce lundi 11 janvier 2021, s’associer pour former une nouvelle majorité à Pont-à-Celles. Celle-ci remplacera l’alliance entre le PS et le groupe IC qui était aux commandes de la commune depuis 2018.



Les trois formations ont déposé lundi une motion de méfiance visant à remplacer l'actuelle majorité, emmenée jusqu'ici par le bourgmestre Pascal Tavier (PS).



"(Nos) trois formations ont constaté au cours de ces derniers mois lors de plusieurs conseils communaux que leurs positions se rejoignaient sur un certain nombre de sujets (...) qui constituaient autant de points de friction ou de blocage pour le groupe IC", selon un communiqué conjoint signé notamment par M. Tavier. "Soucieuses de ne pas continuer à entraver le travail communal qui a plus que jamais besoin d'une équipe soudée, elles ont donc décidé de former une nouvelle majorité."



La tripartite arc-en-ciel comptera 17 sièges, soit deux de plus que la précédente. Celle-ci était composée du PS et des élus d'une liste IC née peu avant les élections de 2018 et emmenée par Luc Vancompernolle, un dissident du MR local.



A cette époque-là, fin 2018, une ouverture avec Ecolo avait été envisagée mais cette piste avait finalement été abandonnée. Les socialistes, alors emmenés par le nouveau bourgmestre Pascal Tavier, avaient aussi abandonné le MR, en perte de vitesse, pour s’associer avec IC (Intérêt Communaux). Ensemble, les deux formations avaient à ce moment l’assurance d’une majorité confortable de quinze sièges sur 25.