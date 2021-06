Nouvelle destination et nouvelle compagnie aérienne à Charleroi: vers Pristina au Kosovo

La compagnie aérienne Eurowings lancera ses opérations depuis le tarmac de Brussels South Charleroi Airport le 29 juin. La société exploitera de manière régulière une liaison entre Charleroi et la capitale kosovare.



Les avions aux couleurs de la compagnie allemande Eurowings, filiale de Lufthansa, se poseront prochainement sur le tarmac du BSCA. Spécialiste des vols directs à bas prix, Eurowings proposera un vol par semaine tous les mardis. Les correspondances entre Bruxelles-Charleroi et la capitale kosovare seront assurées par les Airbus A319 et A320 de la compagnie. Les départs de Pristina seront prévus les mardis à 14h30 pour arriver à Charleroi dans les environs de 17h30. Le retour vers le Kosovo est programmé à 18h20 pour une arrivée sur place à 21h00.



Philippe Verdonck, CEO de Brussels South Charleroi Airport, déclare : “Grâce à cette nouvelle ligne, c’est un pays supplémentaire qui s’ajoute à l’offre proposée au départ de notre aéroport. Eurowings sera désormais la dixième compagnie aérienne opérant des lignes directes depuis Brussels South Charleroi Airport."