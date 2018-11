Nouvel achat groupé d'énergie pour la région de Charleroi: intéressant ?

Si vous habitez Fontaine l’Evêque, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Gerpinnes ou Charleroi, vous avez peut-être reçu récemment une proposition d’acheter votre énergie en groupe. Une démarche qui est plutôt courante depuis plusieurs années et, plus particulièrement encore, quand les prix grimpent comme ça a été le cas ces derniers mois. Dans ce contexte, le consommateur a parfois du mal à s’y retrouver en fonction du contrat qu’il a signé avec son fournisseur.



Xavier Dumont est un des responsables de la société Wikipower qui organise ces achats groupés. Il explique : "Si votre contrat a été renouvelé avant l’envolée des prix, et bien tant mieux pour vous. C’est vrai que là vous avez pu obtenir un prix fixe qui est très intéressant. Si malheureusement votre contrat a été renouvelé tout récemment, vraiment durant l’envolée des prix, là il y a une différence déjà de 123 euros. C’est en tout cas ce que nous avons calculé sur une base d’un ménage moyen de trois personnes donc 3.500 kw/h. Et, finalement, vous avez le troisième cas de figure : celui des personnes qui ont décidé de prendre un contrat d’électricité à prix variable et, sur trois mois, il y a déjà eu une augmentation de 39 euros."



Alors, pratiquement, si cette démarche d'achat groupé vous intéresse, sachez que celle de Wikipower pour la région se termine à la fin de ce mois de novembre. La société est parvenue à négocier avec les fournisseurs sur des tarifs de février 2019. Des tarifs a priori moins élevés que les tarifs pratiqués en ce moment sur les marchés de l’énergie.